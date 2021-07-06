كافنديش على بعد خطوة من رقم ميركس الأسطوري

بات الدراج البريطاني المخضرم مارك كافنديش على بعد خطوة واحدة من معادلة الرقم القياسي في عدد المرات التي يفوز بها في إحدى مراحل طواف فرنسا للدراجات الهوائية بنسختها الـ108، بعد فوزه في المرحلة العاشرة الثلاثاء، فيما احتفظ السلوفيني تاداي بوغاتشار حامل اللقب الموسم الماضي، بالقميص الأصفر وصدارته الترتيب العام.

وهي المرة الثالثة والثلاثون التي يفوز بها كافنديش بإحدى المراحل، والثالثة في النسخة الحالية، ليدنو من الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البلجيكي إدي ميركس مع 34 انتصاراً وحقق الأخير هذا الإنجاز بين عامي 1969 و1975.

وتقدم كافنديش في المرحلة التي امتدت على مسافة 190,7 كلم، على البلجيكيين فوت فان ارت وياسبر فيليبسن، في حين جاء الفرنسي ناصر بوهاني رابعا.

وقال كافنديش "أنا سعيد للغاية. لم أقم بشيء كبير، كل ما كان عليه هو انجاز العمل الذي قام به زملائي، لقد كانوا رائعين".

أما بوغاتشار فقال "لم يكن اليوم سهلا على الإطلاق لأن الرياح كانت قوية جدا وشعرنا بالشد العصبي في أواخر السباق، لكن في النهاية تدبرنا امرنا كما يجب".

