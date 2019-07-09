طواف فرنسا 2019 - فيفياني يحسم المرحلة الرابعة

وقطع فيفياني مسافة المرحلة الرابعة التي ربطت رينس ونانسي والبالغة 213.5 كلم، بزمن بمعدل وسطي بلغ 46,1 كلم/ساعة متقدماً على النروجي الكسندر كريستوف والأسترالي كاليب إيوان.

وهي المرة الأولى التي يحرز فيها فيفياني الذي أحرز الميدالية الذهبية في دورة ريو دي جانيرو عام 2016 في سباق المضمار، المركز الأول في إحدى مراحل طواف فرنسا علماً بأنه فاز في إحدى مراحل بطولتي جيرو الإيطالية ولا فويلتا الإسبانية.

كما أنه الفوز الإيطالي الأول في إحدى مراحل البطولة الفرنسية منذ مواطنه فابيو آرو عام 2017.

وتقام المرحلة الخامسة الأربعاء بين سان ديي دي فوج وكولمار وتمتد عل مسافة 175.5 كلم.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة:

1. الإيطالي إيليا فيفياني - 5.09.20 ساعات.

2. النروجي الكسندر كريستوف - التوقيت ذاته

3. الاسترالي كاليب ايوان - التوقيت ذاته

4. السلوفاكي بيتر ساغان - التوقيت ذاته

5. الهولندي ديلان غرونيفيغين - التوقيت ذاته

- الترتيب العام للدراجين للخمسة الأوائل:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب - 14.41.39 ساعة.

2. البلجيكي فوت فان أرت - بفارق 20 ثانية.

3. الهولندي ستيفن كرويسويك - بفارق 25 ثانية.

4. النيوزيلندي جورج بينيت - بفارق 40 ثانية.

5. الكولومبي إيغان برنال - بفارق 40 ثانية.