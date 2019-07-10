طواف فرنسا 2019: ساغان يحسم المرحلة الخامسة

وبقي القميص الأصفر المخصص لمتصدّر الترتيب العام بحوزة الفرنسي جوليان ألافيليب.

وهو الفوز الثاني عشر منذ المشاركة الأولى عام 2012 للدراج السلوفاكي الذي تفوّق بالسرعة النهائية على البلجيكي فوت فان أيرت والإيطالي ماتيو ترنتين.

وقطع الدرّاجون الـ77 الأوائل خط نهاية المرحلة بنفس التوقيت، بينهم حامل اللقب البريطاني جيراينت توماس الذي حل في المركز الرابع والعشرين، وألافيليب العاشر الذي حافظ على القميص الأصفر بعدما انتزعه في المرحلة الثالثة ليصبح أول فرنسي يرتدي قميص المتصدّر منذ طوني غالوبان عام 2014.

وكان ساغان سعيداً بما قدمه في المرحلة الخامسة بالقول "أحاول كل يوم، وفي أحد الأيام تصيب النجاح. عانيت بعض الشيء صعوداً. كان علي أن أكون متواجداً (بين دراجي الطليعة) في قسم السرعة (الجزء الأخير من السباق). كنت صبوراً...".

وفي الترتيب العام، يتصدر ألافيليب بفارق 14 ثانية عن فان أيرت، فيما يحتل الهولندي ستيفن كرويسيفيك المركز الثالث بفارق 25 ثانية.

وستكون مرحلة الخميس الاختبار الجدي الأول صعوداً في الألزاس، شرق فرنسا، بين مولهوس ولابلانش دي بيل فيي لمسافة 160.5 كلم.

ورأى ألافيليب، الجندي السابق البالغ 27 عاماً، أن "الغد سيكون اختباراً هائلاً"، على غرار حامل اللقب توماس الذي قال "غداً يوم كبير، هناك يبدأ كل شيء حقاً".

ترتيب الخمسة الأوائل :

1. السلوفاكي بيتر ساغان - 4.02.33 ساعات.

2. البلجيكي فوت فان أيرت - التوقيت ذاته.

3. الإيطالي ماتيو ترنتين - التوقيت ذاته.

4. الإيطالي سوني كولبريلي - التوقيت ذاته.

5. البلجيكي غريغ فان أفرمايت - التوقيت ذاته.

الترتيب العام:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب - 18:44.26 ساعة.

2. البلجيكي فوت فان أيرت - بفارق 14 ثانية.

3. الهولندي ستيفن كرويسفيك - بفارق 25 ثانية.

4. النيوزيلندي جورج بينيت - بفارق 25 ثانية.

5. الأسترالي مايكل ماثيوز - بفارق 40 ثانية.