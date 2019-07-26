طواف فرنسا 2019: توقف المرحلة 19 بسبب عاصفة من البرد

وأوضح المنظمون أنّ الأوقات سيتم احتسابها من قمة إيزيران التي كان دراج فريق إينيوس البريطاني، الكولومبي إيغان برنال أول الواصلين إليها.

وهبّت عاصفة مفاجئة من البرد جعلت طريق السباق غير قابلة للمنافسة قبل الوصول إلى فال ديزير بنحو 25 كلم من نهاية المرحلة في تينيي.

وتمّ إيقاف الدراجين عند منحدر إيزيران والتحقوا بسيارات فرقهم.

وقال المنظمون "الطريق مغطى بالبرد عند الخروج من النفق".

وكان برنال في الصدارة برفقة البريطاني سايمون ييتس عندما قرّر المنظمون إيقاف السباق، فيما كان متصدر الترتيب العام الفرنسي جوليان ألافيليب متخلفاً بفارق أكثر من دقيقتين.

وبانتظار الإعلان الرسمي عن نتائج المرحلة من قبل لجنة التحكيم، سينتزع برنال القميص الأصفر من ألافيليب عشية آخر مرحلة جبلية في فال تورينس، المرحلة الـ20 قبل الأخيرة.

وكانت المرحلة التاسعة عشرة في الألب وتربط بين سان-جان-دو-موريين وتينيي لمسافة 126,5 كلم.

