طواف فرنسا 2019: الهولندي تونيسين بطل المرحلة الافتتاحية



ويعتبر فوز الهولندي البالغ من العمر 26 عاما بالمرحلة الافتتاحية التي انطلقت من بروكسل وعادت إليها بعدما قطع الدراجون 194,5 كلم، مفاجئا إذ لم يسبق له أن فاز بمرحلة في طواف فرنسا، أو جيرو إيطاليا أو فويلتا إسبانيا.

وتقدّم تونيسين في نهاية المرحلة بالسرعة النهائية على السلوفاكي بيتر ساغان، بطل العالم السابق الفائز بـ11 مرحلة في السباق الفرنسي بين 2012 و2018، والأسترالي كاليب إيوان.

وفصلت السرعة النهائية بين الدراجين الـ29 الأوائل، فيما حل بطل العام الماضي البريطاني جيراينت توماس في المركز 111 بفارق دقيقة و52 ثانية عن دراجي الطليعة، وبطل أولمبياد ريو 2016 البلجيكي غريغ فان أفرمايت في المركز الحادي عشر.



- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الأولى:

1-الهولندي مايك تونيسن 4,22,47 ساعة

2-السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته

3-الأسترالي كاليب إيوان التوقيت ذاته

4-الإيطالي جياكومو نيتسولو التوقيت ذاته

5-الإيطالي سوني كولبريلي التوقيت ذاته