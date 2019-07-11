طواف فرنسا 2019: البلجيكي تونز يحرز المرحلة السادسة والإيطالي تشيكوني ينتزع القميص الأصفر



أحرز الدراج البلجيكي ديلان تونز المركز الأول في المرحلة السادسة من بطولة طواف فرنسا للدراجات الهوائية في حين انتزع الإيطالي جوليو تشيكوني القميص الأصفر من الفرنسي جوليان ألافيليب بعد حلوله ثانيا في هذه المرحلة التي امتدت على مسافة 160.5 كلم في قمّة "لا بلانش دي بيل فيي" التي تعلو 1140 مترا عن سطح البحر.

وجاء ثالثا البلجيكي كساندرو موريس بفارق دقيقة و5 ثوان.

وفي الترتيب العام يتقدم تشيكوني بفارق 6 ثوان على ألافيليب الذي كان انتزع القميص الأصفر الاثنين.

وهي المرة الأولى التي يشارك فيها تشيكوني (24 عاما) في طواف فرنسا.

وتقام المرحلة السابعة الجمعة وهي الأطول في طواف فرنسا على مسافة 230 كلم بين بلفور وشالون سور سون.



- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السادسة:

1- البلجيكي ديلان تونز 4.29.03 ساعات ساعات

2- الإيطالي جوليو تشيكوني بفارق 11 ثانية

3- البلجيكي كساندرو موريس بفارق 1.05 دقيقة

4- الويلزي جيرانت توماس بفارق 1.44 دقيقو

5- الفرنسي تيبو بينو بفارق 1.46 دقيقة



- الترتيب العام:



1- الإيطالي جوليو تشيكوني 23.14.55 ساعة

2- الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 6 ثوان

3- البلجيكي ديلان تونز بفارق 32 ثانية

4- النيوزيلندي جورج بينيت بفارق 47 ثانية

5- الويلزي جيرانت توماس بفارق 49 ثانية

