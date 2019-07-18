طواف فرنسا 2019: البريطاني يايتس بطل المرحلة 12 وألافيليب دائما في الصدارة

ورغم أنه يتخلف بفارق قرابة ساعة عن صدارة الترتيب العام التي بقيت للفرنسي جوليان ألافيليب رغم إنهائه المرحلة في المرحلة الحادي والثلاثين بفارق 9 دقائق و35 ثانية عن المركز الأول، كان البريطاني البالغ 26 عاما سعيدا جدا بحسب ما بدا لدى تجاوزه خط النهائي، متقدما بفارق السرعة النهائية على كل من الإسباني بيو بلباو لوبيز دي أرمينتيا والنمساوي غريغور مولبرغر.

ولم يسبق ليايتس أن فاز بأي مرحلة في الطواف الفرنسي، لكنه أحرز ثلاث مراحل في "جيرو" إيطاليا العام الماضي واثنتان في "فويلتا" إسبانيا، الطواف الذي توّج بطلا له العام الماضي.

وفي الترتيب العام، لم يطرأ أي تعديل على المراكز الخمسة الأولى إن كان من ناحية الأسماء أو الفارق، فبقي القميص الأصفر للمرحلة الخامسة تواليا والثامنة من أصل 12 حتى الآن من نصيب ألافيليب بفارق دقيقة و12 ثانية عن حامل اللقب البريطاني جيراينت توماس الذي حل في المركز السابع والعشرين بنفس توقيت الفرنسي المتصدر، والكولومبي إيغان برنال الثالث (جاء في المركز 28) والهولندي ستيفن كرويسفيك الرابع (جاء في المركز 50) والألماني إيمانويل بوخمان الخامس (جاء في المركز 45).

وستكون المرحلة الثالثة عشرة سباقا ضد الساعة الجمعة في بو لمسافة 27.2 كلم.



- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثانية عشرة:

1- البريطاني سايمون يايتس 4:57:53 ساعات

2- الإسباني بيو بلباو لوبيز دي أرمينتيا التوقيت ذاته

3- النمساوي غريغور مولبرغر التوقيت ذاته

4- البلجيكي تييسج بينوت بفارق 1.28 دقيقة

5- الإيطالي فابيو فيليني بفارق 1.28 د



- الترتيب العام:

1- الفرنسي جوليان ألافيليب 52:26:09 ساعة

2- البريطاني جيراينت توماس بفارق 1.12 دقيقة

3- الكولومبي إيغان برنال بفارق 1.16 د

4- الهولندي ستيفن كرويسفيك بفارق 1.27 د

5- الألماني إيمانويل بوخمان بفارق 1.45 د





