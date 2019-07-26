طواف فرنسا: تقليص مسافة المرحلة 20 إلى 59 كلم

وكانت مسافة المرحلة، الأخيرة على جبال الألب، 130 كلم.

وأوضح المنظمون أنهم اتخذوا القرار "في أعقاب توقعات الطقس الصعبة غداً (السبت) والانهيارات الأرضية الملحوظة".

وتم تغيير وقت انطلاق المرحلة حيث ستعطى الإشارة من البيرفيل في تمام الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي بدلاً 13:35.

وأضاف المصدر "من ألبيرفيل، سيمر الدراجون عبر الطريق الوطنية 90 للذهاب مباشرة إلى موتييه واستئناف المسار النهائي من المرحلة قبل 36 كلم من خط النهاية".

وتابع "سيتم إلغاء جميع النقاط الرياضية في برنامج المرحلة باستثناء تصنيف أفضل متسلق عند وصوله إلى فال تورنس".

وأدت الأحوال الجوية (عاصفة البرد والانهيارات الأرضية) إلى إيقاف المرحلة التاسعة عشرة اليوم الجمعة قبل 25 كلم من نقطة الوصول في تينيي.