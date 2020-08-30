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الدوري الفرنسي
طواف فرنسا

طواف فرنسا: الفرنسي ألافيليب بطل المرحلة الثانية

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أحرز الفرنسي جوليان ألافيليب المركز الاول في الجولة الثانية من طواف فرنسا للدراجات الهوائية على مسافة 186 كلم الأحد في نيس وانتزع القميص الأصفر من النرويجي الكسندر كريستوف الفائز بالمرحلة الأولى السبت.

AFP

وهو الفوز الخامس للفرنسي في طواف بلاده والأول منذ سباق ضد الساعة في منطقة بو خلال طواف عام 2019.

وأجهش ألافيليب بالبكاء بعد اجتيازه خط الوصول على جادة الإنكليز في المدينة الجنوبي الساحلية وقال "أمر مميز أن تفوز في إحدى مراحل طواف فرنسا لا سيما أن العام الحالي استثنائي. لم أفز بأي سباق منذ مطلع العام الحالي لكني واصلت العمل وحافظت على رصانتي خلال الأوقات الصعبة".

وأضاف "أردت اهداء الفوز الى والدي. بذلت كل ما في استطاعتي وكنت افتقد الى الفوز".
                  
ترتيب الدراجين الخمسة الأوائل:
1- الفرنسي جوليان ألافيليب    4.55.27 ساعة 
2- السويسري مارك هيرشي       التوقيت ذاته
3- البريطاني ادم ييتس        التوقيت ذاته
4- البلجيكي غريغ فان افرمايت التوقيت ذاته
5- الكولومبي سيرخيو هيغيتا   التوقيت ذاته
                  
الخمسة الأوائل في الترتيب العام:
1- الفرنسي جوليان الافيليب     8.41.35 ساعة
2- البريطاني ادام ييتس        بفارق 4 ثوان
3- السويسري مارك هيرشي        بفارق 7
4- الكولومبي سيرخيو هيغيتا    بفارق 17
5- السلوفيني تاديج بوغاتشار   بفارق 17   

طواف فرنسا جوليان الافيليب الكسندر كريستوف
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