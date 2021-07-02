طواف فرنسا: السلوفيني موهوريتش بطل المرحلة السابعة وفان در بول يحتفظ بالصدارة



وقطع موهوريتش (26 عاما) مسافة المرحلة البالغة 249 كلم بين فييرزون وكروسو بزمن خمس ساعات و28 دقيقة و20 ثانية بمعدل سرعة وسطي 45,6 كلم/ساعة، متقدما بفارق دقيقة و20 ثانية عن البلجيكي ياسبر ستويفين، وبفارق دقيقة و40 ثانية عن الدنماركي ماغنوس نيلسن.

ويشارك موهوريتش للمرة الثالثة في طواف فرنسا، وسبق له الفوز بمرحلة في سباق جيرو الإيطالي (2018) وفويلتا الإسباني (2017).

وحل فان در بول رابعا بفارق دقيقة و40 ثانية على غرار ستة دراجين بينهم مطارده المباشر البلجيكي فاوت فان أيرت فحافظ على صدارة الترتيب العام وبالتالي القميص الأصفر.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السابعة:

1- السلوفيني ماتاي موهوريتش 5,28,20 ساعات

2- البلجيكي ياسبر ستويفين بفارق 1:20 د

3- الدنماركي ماغنوس نيلسن بفارق 1:40 د

4- الهولندي ماتيو فان در بول بالفارق نفسه

5- الدنماركي كاسبر أسغرين بالفارق نفسه



- ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الهولندي ماتيو فان در بول 25:39.17 ساعة

2- البلجيكي فاوت فان أيرت بفارق 30 ثانية

3- الدنماركي كاسبر أسغرين بفارق 1:49 د

4- السلوفيني ماتاي موهوريتش بفارق 3:01 د

5- السلوفيني تاداي بوغاتشار بفارق 3:43 د



