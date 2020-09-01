طواف فرنسا: السلوفيني روغليتش بطلاً للمرحلة الرابعة

وتفوق روغليتش على مواطنه تادي بوغاتشار الذي حل ثانياً، في حين وصل الفرنسي غيوم مارتين ثالثاً وألافيليب خامساً ليضمن الحفاظ على القميص الأصفر لمرحلة إضافية.

وامتدت المرحلة على مسافة 160,5 كلم، على ارتفاع 1850 متراً ضمن سلسلة جبال الألب.

واعتمد روغليتش في فوزه على قوّة عزيمته واندفاعه ما منحه التفوق، وقال رياضي التزلج السابق، "لقد كان يوما صعباً جداً في الواقع وكان فوزاً جميلاً".

وتعرّض السلوفيني لحادث انزلاق خطير في آخر مشاركة له في رياضة التزلج ما أجبره على الابتعاد عن الأضواء خلال فترة تعافيه.

وأضاف "قام الفريق بأكمله بعمل رائع. علينا فقط أن نستمر في العمل بالطريقة التي بدأنا بها يجب أن نتبع خطتنا. أنا أستمتع، كنا جميعا نعرف أنه في النهاية سيكون سباقاً للفوز (وليس للقميص الأصفر)".

وتابع "يمكننا أن نكون راضين جداً عن النتيجة اليوم. كلنا نعرف أن جوليان كان يرتدي القميص الأصفر العام الماضي في معظم فترات السباق. هذه ليست مفاجأة".



- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 4.07:47 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار التوقيت عينه

3- الفرنسي غيوم مارتان التوقيت عينه

4- الكولومبي نايرو كينتانا التوقيت عينه

5- الفرنسي جوليان ألافيليب التوقيت عينه



- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الفرنسي جوليان ألافيليب 18.07:04 ساعة

2- البريطاني آدم يايتس بفارق 4 ثوان

3- السلوفيني بريموز روغليتش بفارق 7 ثوان

4- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 11 ثانية

5- الفرنسي غيوم مارتان بفارق 13 ثانية