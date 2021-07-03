طواف فرنسا: السلوفيني بوغاتشار حامل اللقب ينتزع القميص الأصفر

وحلّ بوغاتشار رابعاً خلف الإسباني إيون إيساغيري والكندي ميكايل وودز، فيما كان البلجيكي تونز الأسرع بفارق حوالي 40 ثانية في هذه المرحلة بين أويوناكس ولوغران-بورنون بمسافة 150,8 كلم.

وحقق تونز (29 عاماً) فوزه الثاني في نسخة هذا العام، بعد عامين من باكورة انتصاراته.

في المقابل، تقدّم بوغاتشار على أبرز منافسيه في صدارة الترتيب العام في المقطعين الأخيرين، وتحديداً قبل 30 كيلومتراً من خط الوصول، من هذا اليوم الممطر في جبال الآلب في روم ولا كولومبيير.

ووجه السلوفيني ضربة إلى منافسيه منذ المرحلة الأولى في الجبال، وخلق فارقاً كبيراً وصل إلى أكثر من 3 دقائق بمواجهة أقرب مطارديه، وذلك بعد ثلاثة أيام من التفوق الذي أظهره في سباق ضد الساعة.

ونجح ابن الـ 22 عاماً في انتزاع القميص الأصفر من حامله منذ الأحد الهولندي ماتيو فان در بول منذ الأحد.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثامنة:

1- البلجيكي ديلان تونز 3,54,41 ساعات

2- الإسباني إيون إيساغيري بفارق 44 ثانية

3- الكندي ميكايل وودز بفارق 47 ث.

4- السلوفيني تاداي بوغاتشار بفارق 49 ث.

5- الهولندي فوتر بويلز بفارق 2,33 دقيقتان



- ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 29:38.25 ساعة

2- البلجيكي فاوت فان أيرت بفارق 1,48 دقيقة

3- الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو بفارق 4,38 د.

3- الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 4,46 د.

5- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5,00 د.