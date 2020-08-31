طواف فرنسا: الأسترالي إيوان بطل المرحلة الثالثة

وحافظ ألافيليب الفائز بالمرحلة الثانية الاحد على القميص الاصفر، بعد المرحلة الثالثة التي امتدت لمسافة 198 كلم من ملعب نيس لكرة القدم الى بلدة سيستورون الواقعة على قمة إحدى تلال منقطة هوت بروفانس.

فاز إيوان بثلاث مراحل في طواف فرنسا 2019 إلا أنه بدأ نسخة هذا العام التي انطلقت بعد تأخر شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بصورة سيئة بعد سقوطه في المرحلة الاولى التي شهدت حوادث عدة.

ومنح هذا الفوز فريق لوتو دفعة معنوية الذي خسر جهود دراجَين من أصل ثمانية بعد أن تعرض البلجيكي فيليب جيلبير لكسر في ركبته في المرحلة الأولى في حين استبعد الألماني يون ديغينكولب لعدم إنهاء المرحلة الأولى في الوقت المناسب.

وقال ايوان (26 عاماً) "لقد جرت الامور وفق الخطة، كان علي أن أتحرك في الوقت المناسب. كان مخيباً أن نخسر دراجين في اليوم الأول، ولكن الجميع تكاتف وأبلينا بلاء حسناً".

وتابع "العالم يشاهد والجميع يرغب في أن يتواجد هنا، إنه أعظم سباق في العالم وانا سعيد".

ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل في المرحلة الثالثة:

1- الأسترالي كاليب ايوان 5:17,42 ساعة

2- الآيرلندي سام بينيت التوقيت ذاته

3- الإيطالي جياكومو نيتسولو التوقيت ذاته

4- الفرنسي هوغو هوفستيتير التوقيت ذاته

5- السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته



الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الفرنسي جوليان ألافيليب 13:59,17 ساعة

2- البريطاني آدام ييتس بفارق 4 ثوان

3- السويسري مارك هيرشي بفارق 7

4- السلوفيني تاديج بوغاتشار بفارق 17

5- الإيطالي دافيدي فورمولو بفارق 17

