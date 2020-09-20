بوغاتشار يفوز بطواف فرنسا

ونال بوغاتشار الذي يحتفل الإثنين بميلاده الثاني والعشرين، اللقب بعدما انتزع القميص الأصفر المخصص للمتصدر السبت في المرحلة قبل الأخيرة التي كانت ضد الساعة، من مواطنه بريموز روغليتش نتيجة اكتفاء الأخير بالمركز الخامس بفارق قرابة دقيقتين.

ثم حافظ دراج فريق الإمارات على الصدارة بعد المرحلة الختامية التي امتدت لمسافة 122 كلم بين مانت-لا-جولي وجادة الشانزيليزيه في العاصمة باريس، وفاز بها الإيرلندي سام بينيت بعدما تقدم بالسرعة النهائية على كل من الدنماركي مادس بيدرسن والسلوفاكي بيتر ساغان والنروجي ألكسندر كريستوف.

وبقي السلوفيني متقدماً على مواطنه روغليتش بعد المرحلة الختامية، أمام الأسترالي ريتشي بورت والإسبانيين ميكل لاندا والإسباني أنريك ماس، ليصبح ثاني أصغر بطل في تاريخ الطواف بعد هنري كورنيه الذي فاز بالنسخة الثانية عام 1904 حين كان في العشرين من عمره.











