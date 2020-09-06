بوغاتشار بطلاً للمرحلة التاسعة وروغليتش ينتزع القميص الأصفر

وأقيمت هذه المرحلة في منطقة لارونس على مسافة 153 كلم.

ويعتبر روغليتش مرشحاً قوياً للتتويج بطواف فرنسا وقد بات يتقدم على الكولومبي ايغان برنال بفارق 21 ثانية في الترتيب العام.

وقال روغليتش "كل دراج يحلم بارتداء القميص الأصفر خلال مسيرته وبالتالي فأنا سعيد جداً كيف تسير الأمور".

وعن صراعه مع برنال قال السلوفيني "انها معركة من أجل كل ثانية من الآن والكثير من الأمور قد تحصل لكلانا على الطريق المؤدية إلى باريس" في اشارة الى نهاية السباق على جادة الشانزيليزيه الشهيرة في العاصمة الفرنسية.

وسيخلد الدراجون للراحة غداً الاثنين حيث سيخضعون لفحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.



ترتيب الخمسة الأوائل في السباق:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار 3.55.17 ساعة

2- السلوفيني بريموز روغليتش التوقيت ذاته

3- السويسري مارك هيرشي التوقيت ذاته

4- الكولومبي ايغان برنال التوقيت ذاته

5- الاسباني ميكل لاندا التوقيت ذاته.





الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 38.40.01 ساعة

2- الكولومبي ايغان برنال بفارق 21 ثانية

3- الفرنسي غيوم مارتان بفارق 28 ث

4- الفرنسي رومين باردي بفارق 30 ث

5- الكولومبي نايرو كوينتانا بفارق 32 ث







