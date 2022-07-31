الهولندية أنميك فان فلوتن تحرز لقب النسخة الأولى من طواف فرنسا للسيدات

المرحلة الثامنة والأخيرة والتي امتدت من لور حتى لابْلانش دي بيل فيي لمسافةٍ تجاوزت 123 كيلومتراً أنهتها فان فلوتن في المركز الأول في 3.37.23. ساعات لتبتعدَ بفارق كبير عن أقرب ملاحقاتها في الترتيب العام وتتوج باللقب بعدما أنهت الطواف في توقيت إجمالي بلغ 26 ساعة و55 دقيقة و44 ثانية.

