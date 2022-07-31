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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
طواف فرنسا

الهولندية أنميك فان فلوتن تحرز لقب النسخة الأولى من طواف فرنسا للسيدات

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أحرزت الهولندية أنميك فان فلوتن لقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية للسيدات في نسخته الأولى.

AFP

المرحلة الثامنة والأخيرة والتي امتدت من لور حتى لابْلانش دي بيل فيي لمسافةٍ تجاوزت 123 كيلومتراً أنهتها فان فلوتن في المركز الأول في 3.37.23. ساعات لتبتعدَ بفارق كبير عن أقرب ملاحقاتها في الترتيب العام وتتوج باللقب بعدما أنهت الطواف في توقيت إجمالي بلغ 26 ساعة و55 دقيقة و44 ثانية. 
 

طواف فرنسا للسيدات
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