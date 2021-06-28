البلجيكي ميرلييه يظفر بالمرحلة الثالثة لطواف فرنسا

وقبل 200 متر من خط النهاية، سقط الأسترالي كاليب إيوان على المنحنى الأخير وأوقع معه السلوفاكي بيتر ساغان على الأرض، كما واجه المرشحون الثلاثة الأوائل للطواف مشاكل في هذه المرحلة المنخفضة، والثالثة في بروتاني (من لوريان إلى بونتيفي) على مسافة 182,9 كلم.

وتأخر حامل اللقب السلوفيني تاداي بوغاتشار في المنحنى الضيق المؤدي إلى بونتيفي، حيث سقط العديد من الدراجين بمن فيهم الفرنسي أرنو ديمار.

وقبل دقائق قليلة، كان وصيفه في نسخة 2020 السلوفيني بريموش روغليتش قد وجد نفسه أرضاً مع العديد من زملائه قبل 10 كيلومترات من النهاية، ليعود ويستأنف الطواف متأخراً بأكثر من دقيقة.





