البلجيكي فان أيرت بطل المرحلة 11 في طواف فرنسا

وقطع فان أيرت خط النهاية وحيداً بعدما تقدم بفارق دقيقة و14 ثانية عن كل من الفرنسي كيني ايليسوند والهولندي باوكي موليما، فيما جاء بوغاتشار رابعاً بفارق دقيقة و38 ثانية عن البلجيكي البالغ 26 عاماً.

وهذا الفوز الأول لفوت فان أيرت في إحدى مراحل النسخة الحالية من الطواف الفرنسي الشهير، والرابع في مسيرته خلال ثلاث مشاركات حتى الآن، ليصعد في الترتيب العام الى المركز الثالث عشر بفارق 25 دقيقة و21 ثانية عن بوغاتشار الذي يتقدم بدوره على وصيفه الجديد الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 5 دقائق و18 ثانية.

وتراجع الأسترالي بن أوكونور من المركز الثاني الى الخامس (بفارق 5,58 د عن الصدارة) نتيجة إنهائه مرحلة الأربعاء في المركز الخامس عشر بفارق 5,35 دقيقة عن فان أيرت.

وتقام المرحلة الثانية عشرة الخميس بين سان-بول-تروا-شاتو ونيم لمسافة 159,4 كلم.