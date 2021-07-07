English
العربية
بطولة أمم أوروبا 2020
طواف فرنسا

البلجيكي فان أيرت بطل المرحلة 11 في طواف فرنسا

من قبل

أحرز البلجيكي فوت فان أيرت المرحلة 11 من طواف فرنسا والتي أقيمت بين سورغ ونالوسين لمسافة 198,9 كلم صعوداً فيما بقي حامل اللقب السلوفيني تاداي بوغاتشار متمسكا بالقميص الأصفر المخصص لمتصدر الترتيب العام.

Reuters

وقطع فان أيرت خط النهاية وحيداً بعدما تقدم بفارق دقيقة و14 ثانية عن كل من الفرنسي كيني ايليسوند والهولندي باوكي موليما، فيما جاء بوغاتشار رابعاً بفارق دقيقة و38 ثانية عن البلجيكي البالغ 26 عاماً.

وهذا الفوز الأول لفوت فان أيرت في إحدى مراحل النسخة الحالية من الطواف الفرنسي الشهير، والرابع في مسيرته خلال ثلاث مشاركات حتى الآن، ليصعد في الترتيب العام الى المركز الثالث عشر بفارق 25 دقيقة و21 ثانية عن بوغاتشار الذي يتقدم بدوره على وصيفه الجديد الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 5 دقائق و18 ثانية.

وتراجع الأسترالي بن أوكونور من المركز الثاني الى الخامس (بفارق 5,58 د عن الصدارة) نتيجة إنهائه مرحلة الأربعاء في المركز الخامس عشر بفارق 5,35 دقيقة عن فان أيرت.

وتقام المرحلة الثانية عشرة الخميس بين سان-بول-تروا-شاتو ونيم لمسافة 159,4 كلم.                   

دراجات هوائية طواف فرنسا
السابق كافنديش على بعد خطوة من رقم مي
اقرأ
كافنديش على بعد خطوة من رقم ميركس الأسطوري
التالي

آخر الأحداث

>