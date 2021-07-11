الأميركي كوس بطل المرحلة 15 في طواف فرنسا

فرض الأميركي سيب كوس نفسه في المرحلة الخامسة عشرة للنسخة 108 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الأحد، فيما احتفظ السلوفيني تاداي بوغاتشار حامل اللقب بالقميص الأصفر المخصّص لمتصدر الترتيب العام، عشية اليوم الثاني من الراحة.

وبات كوس، المتحدر من كولورادو، أوّل دراج أميركي يفوز بإحدى مراحل الطواف الفرنسي الشهير منذ مواطنه تايلر فارار في عام 2011.

وأنهى كوس الذي يدافع عن ألوان فريق "جامبو" الهولندي، هذه المرحلة بمسافة 191,3 كلم بين سيري وأندورا-لا-فياي، وهي الوحيدة التي أقيمت خارج الحدود الفرنسية، في الصدارة بفارق 23 ثانية عن وصيفه الدراج المخضرم الاسباني أليخاندرو فالفيردي (41 عاماً).

وحلّ الهولندي فاوت بولس في المركز الثالث متأخراً بفارق 1:15 دقيقة.

وهو الفوز الأوّل للدراج كوس (26 عامًا) المتخصص في المراحل الجبلية والمقيم في أندورا في طواف فرنسا في مشاركته الثانية. علماً انه كان حلّ رابعاً العام الماضي في "كول دو لا لوز" بعدما وضع نفسه بتصرف الدرّاج السلوفيني بريموز روغليتش.

قال كوس الذي كان الأسرع أمام ناظري عائلته "كانت صديقتي وعائلتي عند خط النهاية للترحيب بي. لا أجد الكلمات المناسبة".

وتابع "كان يوما شاقاً، ولكني أعرف هذه المرحلة جيدا حيث أجري التمارين وكنت أعلم أين يمكنني أن أجد الفارق".

وكان الفرنسي غيوم مارتان (كوفيديس) الخاسر الأكبر في هذه المرحلة، حيث خسر قرابة 4 دقائق أمام مطارديه المباشرين، ليتراجع مركزه في الترتيب العام من الثاني إلى التاسع.

وبخلاف مارتان، كان بوغاتشار أبرز المستفيدين من هذه المرحلة بعدما تأخر في البداية وتم عزله عن بقية الدراجين، قبل أن يتمكن من الحفاظ على رباطة جأشه ويرفع من مستوى سرعته، في حين حاول مطاردوه مهاجمته توالياً، من دون أن يكون النجاح حليفهم.