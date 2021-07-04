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بطولة أمم أوروبا 2020
طواف فرنسا

الأسترالي اوكونور بطل المرحلة التاسعة

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أحرز الأسترالي بن أوكونور الأحد المركز الأول في المرحلة التاسعة من النسخة الـ108 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما عزز صاحب القميص الأصفر السلوفيني تاداي بوغاتشار حامل اللقب، صدارته الترتيب العام.

Reuters

وقطع أوكونور مسافة المرحلة (144,9 كلم) التي ربطت بين تيني وكلوز بزمن أربع ساعات و26 دقيقة و43 ثانية بمعدل سرعة وسطي 32,7 كلم/ساعة، وتقدم على الإيطاليين ماتيا كاتانيو بفارق 5:07 دقائق، وسوني كولبريلي (بفارق 5:34 د).

وحقق أوكونور (25 عاما) قفزة كبيرة في الترتيب العام وانتزع المركز الثاني في الترتيب العام بفارق دقيقتين وثانية واحدة خلف بوغاتشار الذي حل سادسا بفارق 6:02 دقائق خلف بطل المرحلة.

وكان أوكونور الذي يشارك في طواف فرنسا للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، في المركز الرابع عشر قبل انطلاق مرحلة 
 
 

طواف فرنسا للدراجات
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