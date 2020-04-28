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طواف فرنسا

إقامة سباق فرنسا للدراجات مرهون بترتيبات إضافية

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قالت وزارة الرياضة الفرنسية يوم الثلاثاء إنّ سباق فرنسا للدراجات قد يضطر إلى اتخاذ ترتيبات للحد من عدد المتفرجين للامتثال للحظر المفروض على التجمعات في الأحداث الكبرى لأنّ السباق سينطلق في أواخر أغسطس.

AFP


وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمام البرلمان يوم الثلاثاء إنّه بعد انتهاء فترة العزل العام في البلاد في 11 أيار - مايو جراء جائحة فيروس كورونا فإنّ الأحداث الرياضية والثقافية الكبرى خاصة المهرجانات والمعارض التجارية الكبرى وجميع الأحداث التي تجمع أكثر من 5000 مشارك لا يمكن إقامتها قبل سبتمبر.

ولم يذكر فيليب صراحة سباق فرنسا للدراجات الذي تأجل من موعده الأصلي في 27 حزيران - يونيو ليقام بين 29 اغسطس و20 سبتمبر.

وقالت متحدثة باسم وزارة الرياضة: "من السابق لأوانه القول (كيف سيؤثر ذلك على سباق فرنسا) لكنه لا يعني في الوقت الحالي تأجيل أو إلغاء السباق لكنه لا يستبعد اتخاذ ترتيبات خاصة بشأن عدد المتفرجين".

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