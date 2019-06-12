إصابة خطرة تبعد الدراج فروم عن طواف فرنسا

وقال مدير الفريق دايف برايلسفورد في تصريحات تلفزيونية لشبكة "فرانس تلفزيون"، "من الواضح أنه (فروم) لن يتمكن من المشاركة في الطواف" الذي ينطلق في السادس من تموز/يوليو المقبل من العاصمة البلجيكية بروكسل، ويعد أبرز منافسات الدراجات الهوائية عالميا.

وأوضح أن الدراج البالغ 34 عاماً "في حالة خطرة جداً جداً"، مشيراً الى أنه عانى من صعوبة في النطق بعد تعرضه لحادث خلال التمارين استعدادا للمرحلة الرابعة من طواف دوفينيه في جنوب شرق فرنسا.

وكان فريق "إينيوس" قد أشار في وقت سابق إلى أن الدراج نقل إلى المستشفى بعد تعرضه للحادث.

وأشار شهود في المكان إلى أن فروم تعرض لما بدا أنه كسر في عظمة الفخذ، إضافة إلى إصابات ورضوض في أنحاء مختلفة من جسده لاسيما عند مستوى المرفق. وتلقى الدراج علاجا أوليا في مكان الحادث، قبل أن ينقل على متن مروحية الى المستشفى، بحسب ما أفاد برايلسفورد.

وأوضح مدير الفريق أن الرياح القوية هي السبب المرجح للحادث الذي تعرض له فروم أثناء تمارين اليوم مع أحد زملائه في الفريق، مضيفا "كان يتقدمان بسرعة عالية، وكان ثمة رياح قوية. الرياح سيطرت على العجلة الأمامية ما أدى الى ارتطامه بالجدار".

وتعرض فروم المتوج بلقب طواف فرنسا أربع مرات أعوام 2013 و2015 و2016 و2017، للحادث في قرية سانت-أندريه دابشون الفرنسية، وذلك عند خط مستقيم انحداري تبلغ فيه الدراجة الهوائية سرعة تقدر بنحو 60 كلم/ساعة.

وعلق مدير طواف فرنسا كريستيان برودوم على حادث فروم بالقول "نتمنى له التعافي الأمثل"، معتبرا في تصريح لوكالة فرانس برس أن الطواف "لن يكون ذاته" في غياب الدراج البريطاني.

وأضاف "كريس فروم هو الشخصية الأساسية في الطواف منذ 2013".



