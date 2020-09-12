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الدوري الإنكليزي الممتاز
طواف فرنسا

أندرسون بالمرحلة الرابعة عشرة لطواف فرنسا

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فاز الدراجُ الدنماركي سورين أندرسون بالمرحلة الرابعة عشرة لطواف فرنسا للدراجات الهوائية الرابطة بين مدينتي كليرمون فيران وليون السبت.

AFP

دراجُ فريق سانويبقطع مسافةَ المرحلةِ البالغةَ مائةً واربعةً وتسعين كيلومتراً في توقيت قدره أربع ساعات وثمان وعشرون دقيقة وعشر ثوان، متقدماً بخمس عشرة ثانية على كل من مواطنه لوكا ميزغتش 
والإيطالي سيميوني كونسوني  فيما حافظ السلوفيني بريموج روغليتش على صدارة ترتيب العام.
 

طواف فرنسا للدراجات
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