أندرسون بالمرحلة الرابعة عشرة لطواف فرنسا

دراجُ فريق سانويبقطع مسافةَ المرحلةِ البالغةَ مائةً واربعةً وتسعين كيلومتراً في توقيت قدره أربع ساعات وثمان وعشرون دقيقة وعشر ثوان، متقدماً بخمس عشرة ثانية على كل من مواطنه لوكا ميزغتش

والإيطالي سيميوني كونسوني فيما حافظ السلوفيني بريموج روغليتش على صدارة ترتيب العام.

