السلوفيني روغليش يتصدر ترتيب طواف إسبانيا من قبل beIN SPORTS August 23, 2022 19:33 0:40 دقيقة تصدر الدراج السلوفيني بريموج روغليتش الترتيب العام لطواف إسبانيا للدراجات الهوائية لا فويلتا بعد فوزه بسباق المرحلة الرابعة. تقارير إخبارية طواف إسبانيا -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة السلوفيني روغليش يتصدر ترتيب طواف إسبانيا 1:01 دقيقة الريان يواصل بدايته المتعثرة 0:50 دقيقة استئناف الدوري الأوكراني لكرة القدم رغم الحرب 0:49 دقيقة تقارير تؤكد اقتراب فالنسيا من التعاقد مع كافاني 0:59 دقيقة الزمالك على موعد مع الهلال في استاد لوسيل 0:50 دقيقة المنتخب القطري يواجه نظيره الغاني ودياً 0:39 دقيقة بنفيكا - دينامو كييف لقاء لخطف التذكرة الغالية 1:02 دقيقة جماهير المونديال تواصل التقدم بطلبات بطاقة هيّا 1:21 دقيقة السليتي يتطلع بشغف للمشاركة في مونديال قطر 2022 2:27 دقيقة الإفريقي يواصل تحضيراته بقيادة ربانه الجديد مارشان