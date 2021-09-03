

وجرت المرحلة في التّلال بين تابيا ومونفورتي دي ليموس (191.2 كيلومترا) وانسلت خلالها مجموعة من الدراجين عن الكوكبة كان من ضمنهم كورت نيلسن الذي تمكن بفضل مساعدة زملائه في فريق إي إف إدوكيشن نيبو من بلوغ خط النهاية في أربع ساعات وأربع وعشرين دقيقة وأربع وخمسين ثانية متفوقا بالسرعة النهائية على البرتغالي روي أوليفيرا والأميركي كوين سيمونس، ليحصد الدراج الدنماركي الفوز السادس في مسيرته بالطواف. في حين حافظ السلوفيني بريموش روغليتش على القميص الأحمر قبل جولتين من الختام ليواصل الزحف نحو لقبه الثالث تواليا في طواف إسبانيا.

