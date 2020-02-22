مثقال الذي يمتطيه الخيال الفرنسي مكسيم غويون ويدربه البريطاني جوليان سمارت قطع مسافة السباق البالغة 1600متر في زمن قدره دقيقة واحدة و40 ثانية و94 جزءا محققا فوزه الثالث في قطر وذلك في ثالث أيام المهرجان.

وفاز المهر دارك بْيرسوت لمالكه عبد الهادي مانع الهاجري بكأس دخان للسرعة للخيل المهجنة الأصيلة من الفئة الثالثة.

المهر دارك بيرسوت الذي يمتطيه الخيال لوكا مانيتزي ويدربه ستيفانو إيبيدو قطع مسافة السباق البالغة 1200متر في زمن قدره دقيقة واحدة وإحدى عشرة ثانية واثنين وأربعين جزءا ليفوز بالسباق الخاص بالخيل المهجنة الأصيلة لثلاث سنوات فما فوق.