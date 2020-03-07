الألماني دانييل دويسر يتوّج بالجائزة الكبرى

اختتمت بالعاصمة القطرية الدوحة أولى جولات البطولة العالمية لأبطال قفز الحواجز حيث توج الألماني دانييل دويسر بالجائزة الكبرى يوم السبت.

ونال فريق لندن نايتس المكون من الشقيقين نيكولا و أوليفييه فيلي بار المركز الأول في مسابقة الفرق.

وتوجت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الفارس الألماني دويسر.

ونظم الشقب عضو مؤسسة قطر، منافسات هذه الجولة على مدار ثلاثة أيام متتالية بميدان لونجين في الشقب، وذلك بمشاركة 50 فارسا من 15 دولة.

وحقق دانيال دويسر الفوز بالمركز الأول على الجواد "كيلر كوين" في الجولة التي اقيمت على ارتفاع 160 سم من جولة واحدة مع جولة تمايز، وحل ثانيا البلجيكي نيكولا فيليبارتس وثالثاً مواطنه جيروم غيري.

وهذه المرة الثانية تواليا التي يتوج فيها الفارس الألماني في الدوحة خلال 8 أيام فقط بعدما فاز الأسبوع الماضي بالجائزة الكبرى لقفز الحواجز في بطولة البنك التجاري الدولية في الشقب برعاية لونجين.

وحقق الفارس الألماني فيليب ويشابت لقب جولة الخمس نجوم والتي بلغت إجمالي جوائزها 95 ألف يورو.

وشارك فيليب على الجواد "كوبي وفاز بدون أخطاء في المنافسة التي أقيمت على ارتفاع 155 سم بمشاركة 43 فارسا، ونال24 ألف يورو، وجاء ثانيا الفارس الإيطالي إيمانويل جواديانو على الجواد "شالو" ونال 19 ألف يورو ،وجاء في المركز الثالث الفارس الألماني دانييل دويسر على الجواد "كيلر كوين" وفاز بجائزة 14 ألف يورو.

وحقق الفارس القرغيزي كميل سابيتوف لقب الجولة الكبرى من بطولة "لونجين هذاب" على الجواد "كوينتندرو" في جولة ضمت 21 فارسا، وجاء ثانياً الفارس القطري محمد سعيد حيدان على الجواد "ميس شيلي" وجاء في المركز الثالث الفارس القطري حمد ناصر القاضي على الجواد "سيكلوني".



أما في المنافسات المفتوحة لهذاب فقد فاز الفارس القطري ناصر الغزالي بالمباراة المفتوحة، والتي أقيمت على ارتفاع 115 - 125 سنتيمترا بمشاركة 42 فارسا، وشارك الغزالي على الجواد "وات أبليجر" وحل في المركز الثاني الفارس محمد حازم عبارة على الجواد "أمبر دي بيافور"وحل ثالثا الفارس القطري غانم ناصر القاضي على الجواد "نوميرو أونو".