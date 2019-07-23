وبعد أن أصبح الأحد أول سباح في التاريخ يتوج بذهبية سباق 400 م حرة للمرة الرابعة في مسيرته، تمكن الصيني البالغ 27 عاماً الثلاثاء من الاحتفاظ بلقب سباق 200 م الذي شهد إقصاء منافس جدي بسبب خطأ في الانطلاق هو الليتواني داناس رابسيس.

وسجل بطل أولمبيادي لندن 2012 في 400 و1500 م حرة وريو 2016 في 400 م حرة، 1:44.93 دقيقة ليتفوق على الياباني كاتسوهيرو ماتسوموتو (1:45.22 د)، فيما تشارك الروسي مارتن ماليوتين والبريطاني دنكان سكوت البرونزية (1:45.63 د).

ورفع سون الذي يواجه مزاعم جديدة بمخالفته قواعد مكافحة المنشطات بعد أن أوقف في 2014 لثلاثة أشهر بسبب تناوله مادة محظورة، رصيده إلى 11 لقباً عالمياً وأصبح ثالث أكثر السباحين إحرازاً للألقاب العالمية مشاركة مع الأسترالي الأسطوري إيان ثورب، وخلف الأميركيين مايكل فيلبس (26) وراين لوكتي (18).

ويواجه سون حاليا بحسب تقرير مسرب عن لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي للسباحة، اتهاما بتحطيم عينات دم بالمطرقة خلال زيارة له من قبل مراقبي مكافحة المنشطات العام الماضي.

