الى ذلك، فشل السباح الأميركي كايليب دريسل في نيل الذهبية السابعة، بحلول منتخب بلاده ثانياً خلف بريطانيا في التتابع 4*100 م متنوعة.

وتمكن بطل أوروبا الألماني البالغ من العمر 21 عاماً، من التفوق في الحوض الكوري الجنوبي بزمن 14:36,54 دقيقة، متقدماً على الأوكراني ميخايلو رومانتشوك (14:37,63 د)، والإيطالي بالترينييري الذي اكتفى بالحلول ثالثاً بزمن 14:38,75 د.

وكان بالترينييري توج بذهبية السباق في النسختين الأخيرتين من البطولة (2015 و2017). كما فشل في إضافة ذهبية ثانية إلى سجله في بطولة 2019، بعد فوزه للمرة الثالثة توالياً، في سباق 800 م حرة الأربعاء.

إلى ذلك، فشل السباح الأميركي دريسل، أحد أبرز الأسماء في النسخة الحالية من البطولة، في نيل الميدالية الذهبية السابعة، وذلك بعد حلول المنتخب الأميركي ثانياً في سباق التتابع 4*100 م متنوعة، بفارق 0,35 ثانية خلف بريطانيا وسباحها الأبرز دانكان سكوت، وأمام روسيا.

وقال دريسل الذي أحرز السبت لقبه العالمي الثاني عشر وبات أول سباح يتوج بست ذهبيات على الأقل في بطولتين للعالم (بعد ذهبياته السبع في بودابست 2017)، "لا أعتقد أن ست ذهبيات وفضيتين تمثل خيبة أمل".

وأضاف "كان أسبوعاً صعباً جداً، جزء مني سعيد جدا، وجزء آخر يريد أن يبكي لأن الأمر قد انتهى (...) لدي حبوب في وجهي جراء الضغوط خلال البطولة، وبدأت بفقدان بعض الشعر".





