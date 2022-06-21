وأُجبر دريسل على الانسحاب حيث تم شطب اسمه من لائحة المشاركين في نصف نهائي سباق 100 م حرة قبل وقت قصير من انطلاقه، وغاب أيضا عن الدور النهائي للسباق المختلط للتتابع أربع مرات 100 م متنوعة الذي كان لقبه من نصيب منتخب بلاده.

وشارك دريسل الذي توج باللقب العالمي للسباق في النسختين الاخيرتين وفي أولمبياد طوكيو، في التصفيات الصباحية عندما تصدر المجموعة الحادية عشرة محققاً ثاني أسرع توقيت (47.95 ثانية) خلف الروماني الواعد دافيد بوبوفيتشي (17 عاما) متصدر المجموعة العاشرة بزمن 47.60 ثانية.

وأكد بيان صحفي للاتحاد الأمريكي للسباحة نقلته وسائل إعلام بلاده، أن دريسل انسحب "لأسباب طبية".

وقالت المديرة العامة للمنتخب الأميركي للسباحة ليندساي مينتينكو في البيان الصحافي: "تم اتخاذ قرار من قبل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بالتشاور مع كايليب، مدربه والطاقم الطبي للمنتخب، بأنه سينسحب من سباق 100 م سباحة حرة لأسباب طبية".

وأضافت "سيحدد المنتخب مشاركته في المسابقات في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وحل الكوري هوانغ سونوو مكان دريسل.

وأحرز دريسل، بطل العالم مرتين في سباق 100 م حرة، لقبين عالميين في النسخة الحالية في بودابست وكانا في سباقي 50 م فراشة والتتابع 4 مرات 100 م حرة مع منتخب بلاده. كما أنه من المقرر أن يشارك في سباقي 50 م حرة و100 م فراشة.