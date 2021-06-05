وبات المسلم ثاني شخصية عربية تتولى المنصب الرفيع بعد الجزائري مصطفى العرفاوي الذي تولى رئاسة الاتحاد الدولي خلال الفترة الممتدة بين عامي 1988 و2009.

Captain Mr. Husain Al-Musallam of Kuwait is the new FINA President #FINA pic.twitter.com/3NvGJJQQY6 — FINA (@fina1908) June 5, 2021

وعقب انتخابه، شكر المسلم الجمعية العمومية على ثقتها به، قائلا: "لن أخيب ظنكم".

وأضاف المسلم الذي مثل الكويت كسباح دولي في شبابه وانتخب لأول مرة في المكتب التنفيذي عام 1996: "اليوم نبدأ رحلة جديدة لعائلة الرياضات المائية معًا، وهي تتويج لرحلة حياة بالنسبة لي".

وتابع:" أنا فخور بأن 16 عضوًا في المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الدولي هم رياضيون شاركوا في الألعاب الأولمبية أو بطولة العالم أو البطولات القارية".