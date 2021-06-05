وبات المسلم ثاني شخصية عربية تتولى المنصب الرفيع بعد الجزائري مصطفى العرفاوي الذي تولى رئاسة الاتحاد الدولي خلال الفترة الممتدة بين عامي 1988 و2009.
وعقب انتخابه، شكر المسلم الجمعية العمومية على ثقتها به، قائلا: "لن أخيب ظنكم".
وأضاف المسلم الذي مثل الكويت كسباح دولي في شبابه وانتخب لأول مرة في المكتب التنفيذي عام 1996: "اليوم نبدأ رحلة جديدة لعائلة الرياضات المائية معًا، وهي تتويج لرحلة حياة بالنسبة لي".
وتابع:" أنا فخور بأن 16 عضوًا في المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الدولي هم رياضيون شاركوا في الألعاب الأولمبية أو بطولة العالم أو البطولات القارية".