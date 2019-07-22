وسجل بيتي، ابن الـ24 عاماً والمتوّج بذهبية السباق في أولمبياد ريو 2016 وبطولة العالم 2015 في قازان الروسية، 57,14 ثانية، بعد يوم من تحطيمه الرقم القياسي العالمي للسباق خلال منافسات نصف النهائي (56,88 ثانية)، علماً أنّ الرقم السابق كان بحوزته سجله عام 2018 في غلاسكو وقدره 57,10 ث.

وتفوّق بيتي على مواطنه جيمس ويلبي الذي سجل 58,46 ثانية، فيما حلّ الصيني يان زيبي ثالثاً بتسجيله 58,63 ثانية، وهو رقم قياسي آسيوي.

وأصبح بيتي أول سباح يحرز 5 ألقاب عالمية في سباقات السباحة على الصدر، علماً بأنّه يأمل في أن يتوج بثنائية 100 م و50 م صدراً للمرة الثالثة توالياً حيث يخوض منافسات المسافة الأقصر هذا الاسبوع، وهو يحمل أيضاً الرقم القياسي العالمي لسباق 50 م صدراً حققه في مونديال بودابست عام 2017.

ويهيمن بيتي على السباقين في الأعوام الأخيرة، حيث حقق 15 توقيتاً من بين الأفضل في تاريخ سباق 100 م صدراً.

