وأنهت ليديكي السباق بزمن 15:30.15 دقيقة أمام مواطتنتها كايتي غريمز والأسترالية لايني باليستر التي حققت البرونزية.

ورفعت ليديكي عدد ميدالياتها الذهبية الى 17 في بطولات العالم بعد يومين من استعادتها أيضًا لقب 400 م.

وكانت ليديكي (25 عامًا)، المتوجة بذهبيتين في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، خسرت اللقب العالمي لمسافة 1500 م عام 2019 في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية بعد أن انسحبت من النهائي بداعي المرض، بعد أن حققت اللقب أعوام 2013، 2015 و2017.

واكتفت بطلة 2019 الايطالية سيمونا كواداريلا بالمركز الخامس الاثنين.

وتسعى ليديكي المتخصصة في المسافات الطويلة لتحقيق الثلاثية في بودابست، إذ تنافس أيضًا في سباقي 800 م.

الروماني بوبوفيتش بطل سباق 200 م حرة

وتوّج الروماني الشاب ديفيد بوبوفيتش ابن الـ17 عامًا بلقب سباق 200 م حرة، متفوقًا على البطل الأولمبي البريطاني توم دين.

وحقق بوبوفيتش رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في فئة الناشئين بزمن 1:43.21 دقيقة كاسرًا الذي حققه في التصفيات، فيما خطف الكوري الجنوبي سونوو هوانغ الفضية واكتفى دين بالبرونزية.

وبات الروماني بهذا التوقيت رابع أسرع رجل في التاريخ في هذ المسافة.