السباحة الأسترالية البالغة من العمر ثمانية عشر عاما تمكنت من الفوز ونيل الميدالية الذهبية على حساب بطلة العالم السويدية ساره خوستروم التي حلت ثانية واكتفت بالفضية، ونجحت مولي في انهاء السباق في اثنتين وخمسين ثانية وسبعة وستين جزءا متقدمة على السويدية بثلاثة عشر جزءا فيما حلت الأمريكية توري هوسكي في المركز الثالث لتحقق الميدالية البرونزية.

وفي منافسات مائتي متر سباحة على الصدر للسيدات توجت الأمريكية ليلي كينغ بالميدالية الذهبية بعد أن انهت السباق في دقيقتين واثنتين وعشرين ثانية وواحد وأربعين جزءا، لتأتي الأسترالية جينا ستراوش في المركز الثاني محققة الفضية فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الأمريكية كايت دوغلاس.

هذا ونال الأمريكي رايان مورفي الميدالية الذهبية في سباق مائتي متر سباحة على الظهر.

مورفي تمكن من تحقيق انطلاقة رائعة مختتما السباق بتوقيت مثالي في دقيقة وأربع وخمسين ثانية واثنين وخمسين جزءا متقدما على البريطاني لوك غرينبانك الذي احتل المركز الثاني محققا الميدالية الفضية فيما حصل الأمريكي شاين كاساس على الميدالية البرونزية.

ونال الأسترالي زاك ستوب ليتي كووك الميدالية الذهبية في سباق مائتي متر سباحة ًعلى الصدر حيث أنهى المسافة في دقيقتين وسبع ثوان ٍ وسبعة أجزاء متقدما على كل من الياباني يو هانا غوروما والسويدي إيريك بيرسون اللذين حققا المركز الثاني والميدالية َ الفضية بعد ان انهيا السباق بالتوقيت ذاته على ايقاع دقيقتين وثماني ثوان ٍ وثمانية ٍ وثلاثين جزءا.

وعززت الولايات المتحدة الأمريكية صدارتها للترتيب العام بالميدالية الذهبية الرابعة عشرة بفوزها في سباق مائتي متر أربع مرات سباحة حرة تتابع للرجال حيث حقق المنتخب الأمريكي المركز الأول بعد أن أنهى المسافة في سبع دقائق وأربعة وعشرين جزءا ليرتفع رصيد الولايات المتحدة إلى اثنتين وثلاثين ميدالية فيما احتل المنتخب الأسترالي المركز الثاني وحقق الميدالية الفضية فيما آلت الميدالية البرونزية للمنتخب البريطاني الذي جاء في المركز الثالث.

هذا ونجحت السباحة المصرية فريدة عثمان في التأهل إلى نهائي سباق خمسين مترا فراشة بعد دخولها ثانية

السباحة المصرية البالغة من العمر سبعة وعشرين عاما تمكنت من حجز مكان لها في نهائي المسافة المذكورة بعد أن حققت زمن حدد في خمس وعشرين ثانية وستة وأربعين جزءا بعد أن جاءت خلف الفرنسية ميلاني إينيك التي دخلت في المركز الأول.

