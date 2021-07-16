الأزمة بين الملولي واتحاد السباحة التونسي - لقاء مطول من قبل beIN SPORTS July 16, 2021 14:17 34:36 دقيقة يعيش قرش المتوسط البطل التونسي أسامة الملولي أزمة حقيقية مع اتحاد اللعبة في بلاده، في هذا اللقاء المطول يتحدث عن حيثيات هذه القضية وتفاصيلها. أسامة الملولي تونس أولمبياد طوكيو 2020 -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة نولي يرى هدفه بوضوح في طوكيو 0:58 دقيقة بولت ينتقد القوانين الجديدة المتعلقة بأحذية العدائ 0:54 دقيقة أولمبياد طوكيو: أهمية الألعاب لبث أجواء الأمن 0:29 دقيقة ميلان يعلن إصابة مديره التنفيذي بسرطان الحنجرة 0:38 دقيقة ديباي يبدأ تدريباته مع برشلونة 1:04 دقيقة وعد: "الجميع يريد الفوز من أجل إفراح الجماهير" 2:45 دقيقة الأدعم يسعى لتخطي هندوراس وبلوغ ربع النهائي 0:36 دقيقة فيفا ينفي نيته إجراء تغييرات على قوانين كرة القدم 0:50 دقيقة ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في البعثات المشاركة 1:54 دقيقة طوكيو2020 - الرياضيون المسلمون يؤدون صلاة العيد