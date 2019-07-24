مونديال السباحة 2019: ذهبيتان لإيطاليا عبر بالترينييري وبيليغريني

وبعد أن نال فضية السباق عام 2015 في كازان الروسية وبرونزية النسخة الماضية عام 2017 في بودابست، نجح الإيطالي البالغ 24 عاما والفائز بذهبية 1500 م حرة في أولمبياد ريو 2016، في إحراز لقبه العالمي الأول لهذه المسافة، والثالث في مسيرته بعد لقبي 1500 م حرة في 2015 و2017.

وقطع بالترينييري المسافة بزمن 7:39.27 دقيقة، محطما الرقم القياسي الأوروبي، فيما جاء النرويجي هنريك كريستيانسن ثانيا (7:41.28 د) والفرنسي دافيد أوبري ثالثا (7:42.08 د).

وفي سباق 200 م حرة الذي انسحبت من تصفياته الثلاثاء بطلة 2015 النجمة الأميركية كايتي ليديكي على غرار الكندية تايلور راك، بطلة الكومنولث وألعاب المحيط الهادئ، والأسترالية إيما ماكيون التي نالت فضية السباق في مونديال بودابست 2017، كان اللقب مجددا من نصيب الإيطالية فيديريكا بيليغريني التي توّجت بذهبيته للمرة الرابعة في مسيرتها بعد أعوام 2009 و2011 و2017.

ورفعت الإيطالية البالغة 30 عاما رصيدها الإجمالي إلى 6 ألقاب عالمية، إضافة إلى ذهبيتها في 200 م حرة بالذات في أولمبياد بكين 2008، صاعدة إلى منصة التتويج للمرة الثامنة في الـ200 م منذ برونزية عام 2005 في مونتريال، علما أنها نالت أيضا فضية التتابع أربع مرات عام 2015.

وسجلت بيليغريني 1:54:22 دقيقة، لتتقدم على الأسترالية الشابة أريارن تيتموس (1:54.66 د)، ابنة الـ18 عاما التي عجزت عن تكرار انجاز 400 م حرة حين جردت ليديكي من اللقب الذي أحرزته في النسخ الثلاث الماضية.

وجاءت النجمة السويدية سارة سيوستروم في المركز الثالث (1:54.78 د)، محرزة ميداليتها الأولى في هذا السباق.