مانويل تتوّج بالـ 50 م حرة وهوسو بالـ 400 م متنوعة

الى ذلك، أضافت المجرية المخضرمة كاتينكا هوسو لقبا عالميا جديدا الى رصيدها، وذلك بتفوقها في سباق 400 م متنوعة.

وتفوقت الأميركية البالغة من العمر 22 عاما، بشق النفس على السويدية سارة سيوستروم، اذ أنهت سباق السرعة بزمن 24,05 ثانية، بفارق جزأين من الثانية فقط عن السويدية حاملة لقب هذا السباق في بطولة 2017.

وحلت السباحتان في المركزين الأول والثاني أمام الأسترالية كايت كامبل التي اكتفت بالبرونزية بزمن 24,11 ثانية.

وفي سباق 400 م متنوعة، عززت المخضرمة هوسو (30 عاما) رصيدها من الألقاب العالمية، لتتوج بالذهبية التاسعة، وتحقق ثنائية 200 م متنوعة و400 م متنوعة في بطولة العالم للمرة الثالثة تواليا.

وأنهت هوسو سباق اليوم بزمن 4:30,39 دقائق، متقدمة على الصينية يي شيوين (4:32,07 د) واليابانية يوي أوهاشي (4:32,33 د).

وأضافت هوسو هذه الميدالية الى الذهبية التي كانت قد حققتها الإثنين في سباق 200 م متنوعة، لتحقق الثنائية للمرة الثالثة بعد بطولة 2015 (في قازان الروسية) و2017 (في العاصمة المجرية بودابست).

وتعد هوسو من أبرز السباحات في السباقين، اذ أنها حصدت ذهبيتيهما في أولمبياد ريو 2016، وفرضت هيمنتها على هاتين المنافستين في بطولة العالم وبطولة أوروبا والألعاب الأولمبية منذ العام 2013.