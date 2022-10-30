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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
سباحة

ليديكي تحقق رقماً قياسياً عالميا في 1500 م حرة

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حققت السباحة الأميركية كايتي ليديكي رقماً قياسياً عالمياً في سباق 1500 م حرة في حوض قصير (25 متراً) السبت، خلال لقاء تورونتو الكندي ضمن منافسات كأس العالم.

AFP

ليديكي (25 عاماً) التي كانت تشارك في أول حدث لها هذا العام، فازت في النهائي بزمن 15:08.24 دقيقة لتحطم الرقم القياسي السابق (15:18.01 د) المسجل باسم الألمانية ساره ويلبروك في برلين 2019.

حلت البرازيلية بياتريز ديزوتي ثانية والكندية ليلى أورافسكي ثالثة.

تملك ليديكي الرقم القياسي في 1500 م حرة في الحوض الطويل (50 متراً) أيضاً بزمن 15:20.48 د في إنديانابوليس 2018.

حلّت في المركز الثاني السبت أيضًا في سباق 200 م حرة خلف سيوبهان برناديت هافي من هونغ كونغ.

حققت ليديكي في مسيرتها سبع ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية و19 لقباً عالمياً، هو الأعلى في تاريخ سباحة السيدات.
 

كايتي ليديكي سباحة
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