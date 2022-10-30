ليديكي تحقق رقماً قياسياً عالميا في 1500 م حرة

ليديكي (25 عاماً) التي كانت تشارك في أول حدث لها هذا العام، فازت في النهائي بزمن 15:08.24 دقيقة لتحطم الرقم القياسي السابق (15:18.01 د) المسجل باسم الألمانية ساره ويلبروك في برلين 2019.

حلت البرازيلية بياتريز ديزوتي ثانية والكندية ليلى أورافسكي ثالثة.

تملك ليديكي الرقم القياسي في 1500 م حرة في الحوض الطويل (50 متراً) أيضاً بزمن 15:20.48 د في إنديانابوليس 2018.

حلّت في المركز الثاني السبت أيضًا في سباق 200 م حرة خلف سيوبهان برناديت هافي من هونغ كونغ.

حققت ليديكي في مسيرتها سبع ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية و19 لقباً عالمياً، هو الأعلى في تاريخ سباحة السيدات.

