"كاس" تحدد موعد جلسة استماع علنية للسباح سون

وأفادت المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، في بيان أن جلسة الاستماع ستعقد منتصف الشهر المقبل في مدينة مونترو.

وأكدت المحكمة بذلك ما كان مسؤول في الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) قد كشفه لوكالة فرانس برس في وقت سابق اليوم، لجهة تحديد الجلسة.

وكانت المحكمة قد أعلنت في أواخر آب/أغسطس الماضي أن موعد جلسة الاستماع الذي كان مقررا في أيلول/سبتمبر، قد تم تأجيله بناء على طلب أحد الطرفين. وأشارت المحكمة الى أن الجلسة ستكون في مونترو علنية ومفتوحة أمام وسائل الإعلام، في حين أن جلسات الاستماع التي تعقدها "كاس" عامة تكون خلف أبواب موصدة.

وهذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ هذه المحكمة الرياضية التي تم إنشاؤها عام 1984، تقام فيها جلسة استماع علنية. وكانت الجلسة الوحيدة العلنية عام 1999 في ما يخص السباحة الإيرلندية ميشيل سميث دي بروين، في قضية منشطات ضد حاملة ثلاث ذهبيات أولمبية اتهمها الاتحاد الدولي بالعبث بعينات بول لها من خلال استخدام الكحول.

وأكد تقرير للجنة مكافحة المنشطات لدى "فينا" في كانون الثاني/يناير الماضي، أن السباح الصيني المتوج بثلاث ذهبيات أولمبية دمر عينة من دمه بمطرقة خلال فحص لمكافحة المنشطات في أيلول/سبتمبر 2018.

ولجأت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الى محكمة التحكيم بعد تبرئة سون من قبل الاتحاد الدولي للسباحة لأسباب شكلية، ما سمح للسباح البالغ 27 عاما المشاركة في بطولة العالم الأخيرة في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية، في خطوة أثارت اعتراض العديد من السباحين.

وكان سون نجح برفع عدد ألقابه العالمية إلى 11 في تموز/يوليو خلال مشاركته في بطولة العالم الأخيرة في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية.