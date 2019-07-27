فريدة عثمان تنال برونزية 50 م فراشة

هذا وفازت السويدية سارة سيوستروم بالميدالية الذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في خمس وعشرين ثانية وجزئين من الثانية متقدمة على الهولندية رانومي كروموفيديويو (25.35)، فيما أنهت عثمان السباق في خمس وعشرين ثانية وسبعة وأربعين جزءاً من الثانية.

