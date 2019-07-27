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سباحة

فريدة عثمان تنال برونزية 50 م فراشة

أهدت المصرية فريدة عثمان العرب أول ميدالية ضمن منافسات بطولة العالم للألعاب المائية بنيلها برونزية سباق 50 مترا سباحة فراشة.

AFP

هذا وفازت السويدية سارة سيوستروم بالميدالية الذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في خمس وعشرين ثانية وجزئين من الثانية متقدمة على الهولندية رانومي كروموفيديويو (25.35)، فيما أنهت عثمان السباق في خمس وعشرين ثانية وسبعة وأربعين جزءاً من الثانية.
 

فريدة عثمان سارة سيوستروم
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