عودة السباح الأميركي أدريان بعد معاناة مع السرطان

وحل أدريان، صاحب 5 ذهبيات في الألعاب الأولمبية الصيفية، رابعا في سباق 100م حرة في بلومينغتون (انديانا).

وسجل أدريان 49,31 ثانية بفارق 55 بالمئة من الثانية وراء الفائز زاك آبل.

وأعلن السباح البالغ 30 عاما في كانون الثاني/يناير الماضي اصابته بالسرطان، قائلا انه تم اكتشافه مبكرا وحالته جيدة.

وقال لقناة "أن بي سي" الأولمبية "الشعور جيد. لكن يصعب وصفه".

ويطمح أدريان للمشاركة في سباق 4 مرات 100م حرة في بطولة العالم في كوريا الجنوبية في تموز/يوليو المقبل وفي الالعاب الاميركية في ليما الاسبوع الذي يليه.

كما ينوي المشاركة العام المقبل في أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الرابعة في مسيرته.

وقال حامل ذهبية 100م حرة في اولمبياد لندن 2012 "تحصل على تشخيص صحي وخيم، وفجأة يتوقف كل شيء".

تابع أدريان الذي خضع لجراحتين "تكتشف أن الصحة أهم شيء وعليك تأجيل كل شيء آخر. لحسن الحظ، تخطينا ذلك الآن وأحاول العودة الى المسار الصحيح".