تأجيل بطولة العالم للسباحة في اليابان عاماً بسبب كورونا

وهذا التأجيل هو الثاني لبطولة العالم التي كانت مقررة أصلاً عام 2021 قبل إعادة جدولتها في روزنامة العام الحالي بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو من 2020 إلى 2021.

وكان مقرراً أن تقام بطولة العالم من 13 إلى 29 أيار/مايو المقبل.

لكن رئيس الاتحاد الدولي للسباحة الكويتي حسين المسلم قال في بيان إنه "نظراً للوضع الحالي للجائحة والتدابير المعمول بها حالياً في اليابان، فقد اتفق الاتحاد والمسؤولون في اللجنة المنظمة لفوكووكا 2022 على إعادة جدولة بطولة العالم التاسعة عشرة إلى الفترة ما بين 14 و30 تموز/يوليو 2023".

وأضاف المسلم أن "هذه القرارات تم اتخاذها لما فيه المصلحة الفضلى لجميع المعنيين".

وبسبب هذا التأجيل، تم تأخير موعد النسخة التالية من بطولة العالم للسباحة بعد فوكووكا والمقررة في العاصمة القطرية الدوحة من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى "كانون الثاني/يناير 2024"، أي قبل ستة أشهر فقط من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

