تأجيل البطولة الأوروبية للسباحة إلى أغسطس

وتقرر مبدئيا تأجيل البطولة لتقام ما بين 17 و30 أغسطس/آب المقبل أي بعد أسبوع واحد من اختتام منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 المقررة في طوكيو.

وقال باولو باريلي رئيس الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية إنه من الممكن أيضا تأجيل البطولة إلى العام المقبل إن لم يطرأ تحسن على الوضع.

وقال رئيس الاتحاد في بيان ”في هذه المرحلة من الصعب إن لم يكن من المستحيل التخطيط ضمن إطار زمني محدد.“

وأضاف المسؤول ”لذا فقد اتفقنا مع المنظمين المجريين على إعادة النظر في الموقف في أواخر مايو أو بداية يونيو حتى يتسنى لنا التحقق من مدى إمكانية تأكيد المواعيد واعتبارها رسمية.“

من جهة أخرى، قال وزير الرياضة المجري توندي سابو إنه لا يمكن إقامة البطولة في ظل الظروف الحالية حيث لن يسمح للجمهور بالتواجد بأعداد كبيرة بينما لن يتمكن الرياضيون من الاستعداد جيدا المنافسة أيضا.