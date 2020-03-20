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دوري أبطال أوروبا
سباحة

تأجيل البطولة الأوروبية للسباحة إلى أغسطس

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ذكر الاتحاد‭‭ ‬‬الأوروبي للرياضات المائية الجمعة أنه قرر تأجيل البطولة الأوروبية للرياضات المائية المقررة في بودابست ما بين 11 و24 مايو/أيار المقبل إلى أغسطس/آب بسبب مخاوف تفشي وباء كورونا.

Reuters

وتقرر مبدئيا تأجيل البطولة لتقام ما بين 17 و30 أغسطس/آب المقبل أي بعد أسبوع واحد من اختتام منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 المقررة في طوكيو. 

وقال باولو باريلي رئيس الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية إنه من الممكن أيضا تأجيل البطولة إلى العام المقبل إن لم يطرأ تحسن على الوضع. 

وقال رئيس الاتحاد في بيان ”في هذه المرحلة من الصعب إن لم يكن من المستحيل التخطيط ضمن إطار زمني محدد.“ 

وأضاف المسؤول ”لذا فقد اتفقنا مع المنظمين المجريين على إعادة النظر في الموقف في أواخر مايو أو بداية يونيو حتى يتسنى لنا التحقق من مدى إمكانية تأكيد المواعيد واعتبارها رسمية.“ 

من جهة أخرى، قال وزير الرياضة المجري توندي سابو إنه لا يمكن إقامة البطولة في ظل الظروف الحالية حيث لن يسمح للجمهور بالتواجد بأعداد كبيرة بينما لن يتمكن الرياضيون من الاستعداد جيدا المنافسة أيضا. 

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