بعد إيقاف دام 14 شهراً.. لوكتي يعود لمعانقة الماء

وسيشارك لوكتي، المتوج بـ12 ميدالية أولمبية من جميع المعادن، في ستة سباقات على مدة خمسة أيام في البطولة الوطنية للسباحة بدءً من يوم الأربعاء في بالو التو (كاليفورنيا)، بحسب ما ذكر الاتحاد الأميركي.

وأوقف لوكتي (34 عاماً) بعدما أثار انتباه الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات (أوسادا)، إثر نشره في 24 آيار/مايو 2018 صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره وهو يتم حقنه بسائل في الوريد.

وأوضحت الوكالة أنّ "التحقيق الذي أجرته أوسادا وتعاون معه لوكتي بكامل إرادته، كشف أنه تلقى حقنة في الوريد من مواد مسموح بها"، قبل أن تؤكد أنّ الطريقة المستخدمة تتعارض مع اللوائح المعمول بها، علماً أنه استخدم جرعة أعلى (أكثر من 100 مل في 12 ساعة) من المسموح بها.

وحرم الإيقاف لوكتي من المشاركة في بطولة العالم للسباحة المقامة راهناً في كوريا الجنوبية.

ودافع لوكتي عن نفسه مقراً خلاله بقبول قرار الوكالة الأميركية قائلاً: "لم أخالف القوانين، وكل شيء قانوني. بإمكانكم شراء هذه المادة من المحال التجارية والصيدليات، ولكن هناك قوانين وعليكم التقيد بها".

وأكد لوكتي، المتخصص بسباقات الظهر والمتنوعة، أنه لن يوقف تمارينه من أجل أن يتمكن من المشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام في طوكيو عام 2020، والتي ستتزامن مع ذكرى ميلاده الـ 36.

وكان لوكتي يحاول إنعاش مسيرته المتعثرة بعد إيقافه عشرة أشهر، بسبب سلوكه في ألعاب ريو 2016 عندما اختلق حادثة تعرضه للسرقة مع ثلاثة من زملائه. وحلّ لوكتي في المركز العاشر من نسخة هذا العام لبرنامج "سيليبريتي بيغ براذر"، كما خضع خلال إيقافه الأخير لعلاج إدمان الكحول.