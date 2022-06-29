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سباحة

الهولندية فان روفندال تحرز ذهبية 10 كلم في المياه المفتوحة

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أحرزت الهولندية شارون فان روفندال الأربعاء ذهبية سباق 10 كلم في المياه المفتوحة في بطولة العالم للألعاب المائية في بودابست.

AFP

وقطعت بطلة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ووصيفة أولمبياد طوكيو الصيف الماضي مسافة السباق بزمن 2:02:29.20 ساعة متقدمة على الألمانية ليوني بيك (2:02:29.70 ساعة والبرازيلية آنا مارسيلا كونيا (2:02:30.70 ساعة(.

وهو اللقب العالمي الأول لفان روفندال.

وجاءت الفرنسية أوريلي مولر، صاحبة فضية سباق 5 كلم الأحد، في المركز الرابع بزمن 2:02:36.10 ساعة.

الإيطالي بالترينييري يحقق ذهبية الرجال

ولدى الرجال، أحرز الإيطالي غريغوريو بالترينييري ذهبية سباق 10 كلم في المياه المفتوحة.

وقطع بالترينييري مسافة السباق بزمن 1:50:56.80 ساعة أمام مواطنه دومينيكو أتشيرينسا (1:50:58.20 ساعة) والألماني فلوريان وفيلبروك (1:51:11.20 ساعة).

وهو اللقب العالمي الثاني لبالترينييري في النسخة الحالية في بودابست بعد ذهبية سباق 1500 م حرة السبت الماضي، والميدالية الرابعة له في المجر بعد برونزية التتابع 4 مرات 1500 م حرة (6 كلم) الأحد مع أتشيرينسا ضمن منتخب بلادهما وفضية سباق 5 كلم الإثنين كلاهما في المياه المفتوحة.

شارون فان روفندال
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