الهولندية فان روفندال تحرز ذهبية 10 كلم في المياه المفتوحة

وقطعت بطلة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ووصيفة أولمبياد طوكيو الصيف الماضي مسافة السباق بزمن 2:02:29.20 ساعة متقدمة على الألمانية ليوني بيك (2:02:29.70 ساعة والبرازيلية آنا مارسيلا كونيا (2:02:30.70 ساعة(.

وهو اللقب العالمي الأول لفان روفندال.

وجاءت الفرنسية أوريلي مولر، صاحبة فضية سباق 5 كلم الأحد، في المركز الرابع بزمن 2:02:36.10 ساعة.

الإيطالي بالترينييري يحقق ذهبية الرجال

ولدى الرجال، أحرز الإيطالي غريغوريو بالترينييري ذهبية سباق 10 كلم في المياه المفتوحة.

وقطع بالترينييري مسافة السباق بزمن 1:50:56.80 ساعة أمام مواطنه دومينيكو أتشيرينسا (1:50:58.20 ساعة) والألماني فلوريان وفيلبروك (1:51:11.20 ساعة).

وهو اللقب العالمي الثاني لبالترينييري في النسخة الحالية في بودابست بعد ذهبية سباق 1500 م حرة السبت الماضي، والميدالية الرابعة له في المجر بعد برونزية التتابع 4 مرات 1500 م حرة (6 كلم) الأحد مع أتشيرينسا ضمن منتخب بلادهما وفضية سباق 5 كلم الإثنين كلاهما في المياه المفتوحة.