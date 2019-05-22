السباحة الليتوانية مايلوتيوتي تعتزل بعمر الثانية والعشرين



وأشار الاتحاد الليتواني للسباحة مطلع الشهر الجاري أن مايلوتيوتي تواجه خطر الايقاف بين سنة وسنتين لعدم ظهورها ثلاث مرات في فحوص للكشف عن المنشطات، ما يعني عدم قدرتها على المشاركة في ألعاب طوكيو الأولمبية 2020.

وقال الاتحاد "أقرت السباحة بمسؤوليتها الكاملة عن الغياب عن جميع الفحوص" مضيفا أنها لم تبلغ سلطات مكافحة المنشطات عن مكان إقامتها.

ووصفت مسؤولة مكافحة المنشطات في ليتوانيا كريستيان جاغمينييني ما حصل بأنه "خطأ مؤسف".

بعمر الخامسة عشرة، أحرزت مايلوتيوتي ذهبية 100 م صدرا في ألعاب لندن الأولمبية 2012، قبل أن تكرر هذا الانجاز في بطولة العالم في برشلونة العام التالي.

وخلال مسيرتها، أحرزت نحو 20 ميدالية ذهبية في مختلف البطولات الدولية التي شاركت فيها بحسب الاتحاد الليتواني.

قالت في بيان "أنا مستعدة لبدء فصل جديد من حياتي. شكرا لجميع الذين ساندوني في هذا المسار"، موضحة رغبتها باستئناف دراستها و"عيش أمور بسيطة، أن أكبر وأعرف نفسي والعالم بشكل أفضل".

وكانت البطلة الأولمبية قد أعلنت في 2018 عن معاناتها من الاكتئاب، وهي لم تشارك في أية بطولة منذ بطولة العالم 2018 في الصين حيث لم تبلغ أي سباق نهائي.

