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كأس أمم إفريقيا 2019
سباحة

البطلة الأولمبية ليديكي تفقد لقبها في 400 م حرة

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فقدت البطلة الأولمبية الأميركية كايتي ليديكي لقبها في سباق 400 متر حرة بعد أن حصلت على الميدالية الفضية تاركة الذهبية للأسترالية الصاعدة أريارن تيتموس.

AFP

شهد اليوم الأول من منافسات النسخة 18 من بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية، مفاجأة كبرى في سباق 400 م حرة عند السيدات، إذ تنازلت البطلة الأولمبية الأميركية كايتي ليديكي عن اللقب الذي توجت به في النسخ الثلاث الأخيرة، لصالح الأسترالية أريارن تيتموس، ابنة الـ18 عاما التي أحرزت لقبها العالمي الأول في هذا السباق.

وسجلت تيتموس الذي أحرزت لقب هذا السباق العام الماضي لكن في بطولة العالم لحوض صغير، 3:8.78 دقيقة، متقدمة بفارق 1,21 ثانية على صاحبة الذهبيات الأولمبية الخمس ليديكي، فيما جاءت الأميركية الأخرى ليا سميث ثالثة بفارق 2.53 ثانية.

كما تفوقت أستراليا على الولايات المتحدة وانتزعت منها لقب سباق التتابع 4 مرات 100 م حرة عند السيدات، بفضل كل من برونتي كامبل وبريانا ثروسل وكايت كامبل وإيما ماكيون اللواتي سجلن 3:30.21 دقيقة (رقم قياسي لبطولة العالم).

وحل المنتخب الأميركي ثانيا أمام جاره الكندي الذي نال البرونزية.

لكن منتخب الرجال عوض خيبة السيدات بعدما احتفظ بلقب السباق ذاته عبر نايثن أدريان وكايلب دريسل وبلايك بييروني وزاك أبل، مسجلاً رقماً قياسياً لبطولة العالم قدره 3:09.06 دقيقة بعدما تقدم على روسيا وأستراليا تواليا.
 

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