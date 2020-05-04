الاتحاد الدولي للسباحة يعلن عن الموعد الجديد لبطولة العالم

ونشر الاتحاد الدولي للسباحة بياناً أوضح فيه أنه بعد التشاور مع مدينة فوكوكا، والاتحاد الياباني للسباحة وجميع المعنيين من شركاء ورعاة، تقرر إقامة بطولة العالم من 13 إلى 29 أيار/ مايو 2022، بعدما كان من المقرر إجراؤها بداية صيف 2021.

وتابع البيان: "بعد التواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين وتلقي ردود الفعل منهم، ليس لدينا شك في أن القرار المتخذ سيوفر أفضل الظروف الممكنة لجميع المشاركين في البطولة".

تأجيل بطولة العالم للسباحة إلى صيف 2022

وكان الاتحاد الدولي للسباحة FINA أجّل البطولة نهاية شهر آذار/ مارس الماضي تماشياً مع قرار تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب انتشار فيروس كورونا، لكنه لم يعلن عن الموعد الجديد إلى اليوم.

وقال الدكتور جوليان ماغليوني رئيس الاتحاد إنه "في زمن عدم التأكيد واللايقين، يأمل FINA أن يسمح الإعلان عن هذه التواريخ ببعض الوضوح في التخطيط لجميع المعنيين".

وأضاف: "تود عائلة FINA أن تشكر سلطات مدينة فوكوكا، والاتحاد الياباني للسباحة، واللجنة المنظمة لبطولات الاتحاد، وجميع شركائنا لالتزامهم ودعمهم في الوصول إلى هذا القرار".

علاوة على ذلك، ستقام بطولة العالم للماسترز بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي أيضاً في جميع أنحاء جزيرة كيوشو اليابانية، في الفترة من 31 أيار/ مايو إلى 9 حزيران/ يونيو 2022.