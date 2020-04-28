الاتحاد الأميركي للسباحة يطلق مسابقاته الوطنية في نوفمبر

أعلن الاتحاد الاميركي للسباحة أن عجلة مسابقاته المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ستعود للدوران على الصعيد الإقليمي في آب/آغسطس والوطني بدءا من تشرين الثاني/نوفمبر، فيما ستؤهل ستة لقاءات إلى أولمبياد طوكيو المؤجل الى صيف 2021.

وبسبب التأخيرات المتنوعة للعودة إلى الأحواض، اتخذ الاتحاد الأميركي قراره بإلغاء الاحداث الوطنية المقررة في تموز/يوليو وآب/أغسطس، من بينها بطولات "سبيدو" الصيفية.

وأشار الاتحاد الذي سيقدم تفاصيل حول 14 من 16 لقاء في الأسابيع القليلة المقبلة، إلى أنه "ستقام المسابقات الاقليمية في اب/اغسطس مع فكرة الحد من السفر وتعزيز بيئة أكثر أمانا للرياضيين، المدربين، الرسميين والعائلات".

وستنطلق المسابقات الوطنية الإعدادية للمنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو والتي كانت مقررة بين 13 و20 حزيران/يونيو في فصل الخريف: في ريتشموند (فيرجينيا) حيث تقام الجولة الأولى من سلسلة "يو أس برو سويم" بين 5 و8 تشرين الثاني/نوفمبر، تليها بطولة الولايات المتحدة في أتلانتا بين 2 و5 كانون الاول/ديسمبر.

وستقام النسخ التالية من "برو سيريز" بين 13 و16 كانون الثاني/يناير في نوكسفيل (تينيسي)، بين 3 و6 آذار/مارس في سان أنتونيو (تكساس)، بين 8 و11 نيسان/أبريل في ميشن فييخو (كاليفورنيا)، وبين 12 و15 أيار/مايو في انديانابوليس.