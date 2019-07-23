الإيطالية كواداريلا تتوج بذهبية سباق 1500 م حرة

شهد الثلاثاء قراراً مفاجئاً للبطلة الأولمبية الأميركية كايتي ليديكي بالانسحاب من نهائي سباق 1500 م حرة في بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية، ما فتح الباب أمام الإيطالية سيمونا كواداريلا لإحراز لقبها العالمي الأول وميداليتها الثالثة، بعد برونزية 1500 م في بودابست عام 2017 وفضية 800 حرة في النسخة الحالية.

وسجلت الإيطالية البالغة من العمر 20 عاما 15:40.89 دقيقة، لتتقدم على الألمانية سارة كوهلر (15:48.83) والصينية جيانجياهي وانغ (15:51.00).

من جانبه احتفظ كل من الصيني شو جيايو والكندية كايلي جاكلين ماس (كلاهما 23 عاماً) بذهبية 100 م ظهراً عند الرجال والسيدات تواليا.

وسجل شو 52.43 ثانية وتقدم على الروسي إيفغيني ريلوف (52.67 ث) والأسترالي ميتش لاركين (52.77 ث)، فيما سجلت ماس 58.60 ثانية، متقدمة على الأسترالية مينا أثيرتون (58.85) والأميركية أوليفيا سموليغا (58.91).

وعلى غرار شو وماس، احتفظت البطلة الأولمبية الأميركية ليلي كينغ بلقب سباق 100 م صدرا، محرزة لقبها العالمي الخامس بالمجمل بعدما سجلت 1.04.93 دقيقة، لتتفوق على الروسية بطلة 2015 الروسية يوليا إيفيموفا (1:05.49 د) والإيطالية مارتينا كارارو (1:06.36).